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26.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 вересня

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі +9–11° тепла, вдень +26–28°.

Народні прикмети

  • Наші пращури помітили: коли граки відлітають, вже можна чекати снігу.
  • А якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою.
  • Червоний місяць віщує вітряну погоду.
  • Дощ цього дня віщує хороший урожай наступного року.
  • Кури почали линяти — зима буде теплою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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