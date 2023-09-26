Прогноз погоди у Харкові на 26 вересня

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі +9–11° тепла, вдень +26–28°.
Бажання сьогодні переможуть розум, тож як ніколи легко йтиме на поводу у швидкоплинних забаганок. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив, тому намагайтеся уникати спілкування з малознайомими людьми
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.
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