26.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Бажання сьогодні переможуть розум, тож як ніколи легко йтиме на поводу у швидкоплинних забаганок. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив, тому намагайтеся уникати спілкування з малознайомими людьми

Овен (21 березня – 20 квітня)

Завдяки своїй комунікабельності, Овен зуміє порозумітися з ким завгодно! День наділяє його харизмою, вмінням утримувати увагу співрозмовника та заражати своїм ентузіазмом. Завдяки цьому йому чудово вдаватиметься все, що пов'язано з кар'єрою, просуванням, переговорами і спілкуванням. Якщо Овен хоче донести до начальства та колег свою ідею, шукає підтримки у оточуючих у якомусь проекті, не проти завести корисні знайомства або навіть зізнатися у коханні, кращого часу для цього не знайти.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може бути надто безтурботним із грошима! День наділяє його життєлюбністю та авантюрною жилкою, через що Телець здатний на непродумані витрати. Його легковажність може призвести до непотрібних покупок, кидання грошей на вітер (на задоволення та розваги), ризикованих вкладень. Крім того, Телець може стати легкою здобиччю шахраїв. Зірки попереджають: щоб гаманець Тельця не надто схуд, йому доведеться контролювати кожен карбованець. А краще відкласти всі витрати та маніпуляції з фінансами на другий день.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Справи у Близнюків обіцяють просуватися легко, начебто самі собою! Втім, це не означає, що на їхньому шляху зовсім не виявиться перешкод – просто Близнюки здатні жартома обходити перепони, що виникли, а якісь складності і зовсім подолають, навіть не помітивши. Багато в чому це заслуга інтуїції Близнюків – вона у них буде на висоті – а також гарного настрою та сонячного ставлення до життя. Адже не секрет, що перед позитивним настроєм пасують будь-які труднощі. У Близнюків, як обіцяє їхній гороскоп, цього настрою вистачить на все і на всіх!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде сповнений суперечливих емоцій, які здатні захлеснути його з головою! Він би і радий не піддаватися, але зробити це буде складно: день схиляє Рака не лише до емоційності, а й до спонтанності вчинків та почуттів. Через це сьогоднішні рішення Рака можуть виявитися несподіванкою навіть для нього самого. Якщо Рак не хоче, щоб його імпульсивні кроки призвели до помилок, йому необхідно весь день тримати себе в руках, заспокоюючи і зводячи нанівець свої раптові пориви.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки обіцяють: мрії та фантазії Лева будуть настільки яскравими, що здатні впливати на реальність! Зірки радять йому не просто бездумно витати в хмарах, а зробити це до ладу. Щоб його мрії справдилися, Леву необхідно як слід на них зосередитись. Якщо його бажання можна здійснити, Лев, візуалізуючи їх, підвищить шанс того, що вони з часом здійсняться. Що це: чари, самообман чи просто потрібний настрій? Якщо Лев не спробує, то так і не дізнається про це.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві просто необхідно дізнатися чи спробувати щось нове: її допитливість не знає меж! Найкраще їй вдаватиметься навчання та наукова праця, на дозвіллі ж Діві варто заповнити якісь прогалини у своїх знаннях чи досвіді – наприклад, вирушити до музею, кіно чи місця, де вона ще не бувала. Навіть готуючи вечерю, Діва може відступити від звичних рецептів. Крім того, Діва підкорить будь-кого своїм амплуа прекрасного співрозмовника – переймаючи чужий досвід, вона налаштована більше слухати, ніж говорити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки віщують Терезам море спілкування! Навіть якщо вони не прагнутимуть цього, доля, швидше за все, змусить Терези вилізти зі свого домашнього барлогу, відкрившись назустріч світу і людям. Втім, піддавшись цьому пориву, Терези не пошкодують: саме на них чекають знайомства та зустрічі, які можуть виявитися вельми пізнавальними. Можливо, в процесі спілкування Терези натраплять на багатообіцяючу ідею, зав'яжуть корисні знайомства, а може, сьогоднішня романтична зустріч виллється у справжнє кохання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Хоч би яку мету ставив перед собою Скорпіон, він має всі шанси до неї наблизитися. У його гороскопі переважатимуть рішучість, переконаність у своїй правоті та величезна внутрішня сила. Завдяки цим якостям Скорпіон здатний будь-яку ситуацію обернути на свою користь і наблизити здійснення заповітної мрії. Отже, якщо Скорпіон давно виношував якісь плани, зірки закликають його почати діяти – сміливі люди самі творять свою долю!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільця будуть загострені всі органи чуття: слух, зір, дотик, нюх. Зірки радять йому скористатися цим, щоб отримати справжнє задоволення від таких простих речей, як музика, кіно, хороша їжа або ніжний дотик улюблених рук. У суспільстві коханої людини Стрільцю буде добре, як ніколи! Крім того, його шосте почуття – інтуїція – теж обіцяє бути на висоті, застерігаючи Стрільця від помилок та допомагаючи цінними порадами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може відрізнятися зайвою категоричністю, бачачи світ у чорно-білих тонах: «так» чи «ні», «добре» чи «погано» – начебто третього не дано! Його категоричність і вимогливість навряд чи припадуть до душі оточуючим. Щоб коса не знайшла на камінь, Козерогу варто бути терпиміше до людей та їхніх недоліків. Зірки радять йому сходити в картинну галерею або на виставку квітів, щоб згадати: світ складається з півтонів та різних фарб!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У гороскопі Водолія переважатимуть яскраві, сонячні емоції. Завдяки їм, де б Водолій не був, він здатний блищати! Єдиний «мінус»: через своє емоційне піднесення, йому нелегко займатиметься побутовими справами, а копітка робота може постраждати через нестачу у Водолія уважності. Зате він чудово почуватиметься там, де життя кипить і б'є ключем! Зірки радять йому обов'язково вибратися у кіно, на виставку, на танці – туди, де буде море спілкування, де Водолій зможе і повеселитися, і познайомитись, і себе показати.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риб матиме шанс зіткнутися зі своїм минулим. Це може бути старий фотоальбом або спогади, що несподівано наринули. Не виключений і такий варіант, що Риби зустрінуться з людиною, котру давно не бачили, захочуть відновити старий проект, або на світ випливе стара сімейна таємниця. Іншими словами, якісь події сьогоднішнього дня сягають корінням у минуле Риб, чи то ностальгічні спогади дитинства, чи знахідка запорошеного скелета в шафі.