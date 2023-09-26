26.09.2023 07:30 Рита Парфенова

26 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.

Європейський день мов – свято молоде. Його поява пов'язане з тим, що нове тисячоліття ЮНЕСКО оголосило століттям поліглотів. І в перший рік 21 століття відбулося перше святкування «Європейського дня мов». Ініціаторами створення такого свята свого часу виступили Європейська комісія та Рада Європи.



Європейський Союз об'єднує 27 країн. Але мов, якими спілкуються європейці, набагато більше. Так, у європейських інститутах рівноправно використовуються 23 офіційно визнані мови. Але, крім них, існує ще близько 60 регіональних мов і мов національних меншин.



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26 вересня 2007 року з ініціативи низки організацій, які займаються питаннями репродуктивного здоров'я, вперше відзначили Всесвітній День контрацепції. Цей День є довгостроковою кампанією, спрямованою на всіх жінок і чоловіків репродуктивного віку. Її мета – зниження високого рівня незапланованих вагітностей.

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26 вересня у світі відзначають День боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Дату закріпили у грудні 2013 року відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.



Повна ліквідація ядерної зброї в усіх країнах світу — одна з основних цілей ООН з моменту її заснування у 1946 році, вона була предметом першої резолюції Генасамблеї. Незважаючи на всі зусилля Організації Об’єднаних Націй, більше половини населення світу живе у країнах, що мають ядерну зброю або входять до складу ядерних альянсів.



Станом на 2014 рік в арсеналах різних країн світу загалом налічувалося близько 17 тисяч одиниць подібної зброї.

Народні прикмети

Цього дня намагаються прибрати з грядок коренеплоди: ріпу, буряк, редьку та моркву. Вважалося, що з цього часу «корінь у землі не росте, а мерзне», оскільки заморозки, що починаються, можуть занапастити врожай.



За традицією, намагалися з’їсти цього дня редьку, вірячи, що це додасть здоров’я та довголіття.

Що не можна робити 26 вересня

Цього дня рекомендують не розпочинати жодних важливих справ.

Також не слід мити підлогу, витирати пил і навіть переставляти меблі.

За народними переказами, не варто влаштовувати галасливі гуляння, тому весілля і сватання на цей день намагаються не призначати.

Також цього дня

1877 – у США запатентований фонограф, один із перших приладів для механічного запису звуку та його відтворення; винайдений Т. А. Едісоном.



1898 – народився Джордж Гершвін (справжнє ім'я Джейкоб Гершовіц), американський композитор («Порги і Бес», «Рапсодія в блюзових тонах»).



1923 – у Харкові народився Олександр Олександрович Алов (Лапскер), відомий радянський кінорежисер, сценарист («Біг», «Як гартувалася сталь», «Тегеран-43»).



1934 - в Англії спущений на воду океанський лайнер "Queen Mary". Це був перший корабель водотоннажністю понад 75 000 тонн.



1960 - найдовшу промову в історії ООН промовив кубинський лідер Фідель Кастро. Він говорив 4 години 29 хвилин.



1961 – у Нью-Йорку з концертом дебютував американський співак Боб Ділан.



1968 – народився Джеймс Кевізел, американський актор («Радіохвиля», «Пристрасті Христові», «Вікінги»).



1995 – Україна прийнята до Ради Європи.



2008 – У Монголії (Цонжин-Болдозі) відкрито кінну статую Чингісхана – найбільшу з пам'ятників Чингісхану в Монголії та найбільшу кінну статую в світі.



2021 – у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик. Українець переміг за оцінками суддів. Рішення суддів: 117—112, 116—112, 115—113. Він став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO і повернув всі чемпіонські пояси до України.

Іменини відзначають:

Ілля, Корнілій, Леонтій, Лук'ян, Микола, Олександр, Петро, ​​Степан, Юліан.