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26.09.2023  08:07   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 26 вересня

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби під артилерійським вогнем противника опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Синьківка, Іванівка та Кислівка.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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