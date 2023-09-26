На Харківщині поранені дві людини через обстріл окупантів

Дві цивільних людини отримали поранення внаслідок військової агресії рф у місті Вовчанськ на Харківщині.
Протягом останньої доби ворог інтенсивно обстрілював населені райони Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Зокрема, обстрілів зазнали:
Близько 11:55 в районі смт Андріївка Ізюмського району на полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн. Без потерпілих.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.
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Бажання сьогодні переможуть розум, тож як ніколи легко йтиме на поводу у швидкоплинних забаганок. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив, тому намагайтеся уникати спілкування з малознайомими людьми
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26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.
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