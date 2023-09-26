26.09.2023 08:36 Рита Парфенова

На Харківщині поранені дві людини через обстріл окупантів

Дві цивільних людини отримали поранення внаслідок військової агресії рф у місті Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, у попередній добі, 25 вересня, противник кілька разів здійснив обстріли міста Вовчанськ, яке знаходиться в Чугуївському районі. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень приватні житлові будинки, господарські споруди і автомобілі. Також сталася пожежа на міському сміттєзвалищі. У результаті цих подій поранення отримали та були госпіталізовані чоловік 73 роки і жінка 60 років.

Протягом останньої доби ворог інтенсивно обстрілював населені райони Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Зокрема, обстрілів зазнали:

с. Чернещина Ізюмського району. У селі ворожими обстрілами пошкоджено лінію електропередач;

с. Велика Шапківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів сталися лісові пожежі;

с. Богуславка Ізюмського району. Внаслідок обстрілів сталися лісові пожежі.

Близько 11:55 в районі смт Андріївка Ізюмського району на полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн. Без потерпілих.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.