    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 26 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС
26.09.2023  08:48   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 34 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько 09:30 ворог завдав потужного артилерійського удару по м. Вовчанську Чугуївського району. Внаслідок обстрілу зайнявся дах приватного будинку. До місця події вирушили рятувальники 47-ї ДРПЧ. На час їх прибуття площа горіння склала біля 20 кв.м. Також були виявлені пошкодження господарчої споруди, 2-х автомобілів та 2-х мопедів. На щастя обійшлось без жертв та постраждалих. Пожежу вдалось ліквідувати об 11:20.

О 15:15 поблизу с. Велика Шапківка Куп'янського району ворожі снаряди підпалили сухостій на відкритій території. Площа пожежі склала біля 4 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ, котрі загасили його о 16:50.

Загалом протягом доби з 25 по 26 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативних виїздів, з яких:

  • 34 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – на чергування;
  • 5 – допомога населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 Надзвичайні події Багато пожеж на Харківщині сталося через випалювання сухостою 25.09 Надзвичайні події На Харківщині чоловіка вбила цигарка 25.09 Надзвичайні події Внаслідок обстрілів росіян на Харківщині горять гектари лісової відстілки, сухої трави та очеретів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 