26.09.2023 08:48 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 34 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько 09:30 ворог завдав потужного артилерійського удару по м. Вовчанську Чугуївського району. Внаслідок обстрілу зайнявся дах приватного будинку. До місця події вирушили рятувальники 47-ї ДРПЧ. На час їх прибуття площа горіння склала біля 20 кв.м. Також були виявлені пошкодження господарчої споруди, 2-х автомобілів та 2-х мопедів. На щастя обійшлось без жертв та постраждалих. Пожежу вдалось ліквідувати об 11:20.



О 15:15 поблизу с. Велика Шапківка Куп'янського району ворожі снаряди підпалили сухостій на відкритій території. Площа пожежі склала біля 4 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ, котрі загасили його о 16:50.



Загалом протягом доби з 25 по 26 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативних виїздів, з яких:

34 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

1 – на чергування;

5 – допомога населенню;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.