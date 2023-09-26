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26.09.2023  09:14   Рита Парфенова

Багато пожеж на Харківщині сталося через випалювання сухостою

За останню добу на Харківщині зафіксовано 34 пожежі, з яких 20 спалахнули в природних екосистемах.

випалюванн сухостою
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За інформацією рятувальників, одна з цих пожеж виникла в результаті обстрілу ворожими силами, а решта мають причини в недбалості людей, невиваженому ставленні до вогню і навмисному випалюванні сухої рослинності та чагарників.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативних виїзди.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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