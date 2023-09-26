26.09.2023 09:47 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1119 повідомлень про правопорушення та події.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, лише за минулу добу відкрито більше 300 кримінальних проваджень.

Поліцейські несуть службу на блокпостах, зокрема:

за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 10 осіб;

правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2950 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотиків.

Групи реагування патрульної поліції забезпечують безпеку на дорогах Харківщини і продовжують виявляти п’яних за кермом. Минулої доби поліцейські склали 6 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.