Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1119 повідомлень про правопорушення та події.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, лише за минулу добу відкрито більше 300 кримінальних проваджень.
Поліцейські несуть службу на блокпостах, зокрема:
Групи реагування патрульної поліції забезпечують безпеку на дорогах Харківщини і продовжують виявляти п’яних за кермом. Минулої доби поліцейські склали 6 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.
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