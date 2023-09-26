26.09.2023 10:32 Рита Парфенова

У Харкові оголосили вирок чоловіку, який розкрадав ліфтове обладнання

Шість років за гратами отримав харків'нин за крадіжки та розповсюдження наркотиків.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 43-річний харків’янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, вкотре порушив закон.



Зокрема встановлено, що протягом листопада 2020 року чоловік проникав на горища багатоквартирних будинків, розташованих по вулиці Гольдберівській, проспекту Гагаріна, вулиці Грозненькій у Харкові. За допомогою заздалегідь заготовленого гайкового ключа зловмисник викрадав ліфтове обладнання — котушки гальмівного електромагніту.



Це був не єдиний спосіб заробітку чоловіка. Додатково він ще «влаштувався на роботу» кур’єром і розкладав згортки з канабісом по Харкову. Зловмисник придбав наркотичну речовину і подальшому робив схованки на території міста, фотографував їх і надсилав координати кінцевим покупцям.



Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.



Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у крадіжках, вчинених повторно, та незаконному придбанні і зберіганні з метою збуту, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



Раніше РЕДПОСТ писав, що до п'яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який зрізав та вкрав електродроти на підприємстві Харкова.