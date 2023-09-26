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26.09.2023  10:51   Рита Парфенова

Повідомлено про підозру колаборантці, яка вела кореспонденцію окупантів

Під час окупації м. Балаклія місцева мешканка «підлаштувалась» під нові умови життя.

На Ізюмщині правоохоронці викрили чергову колаборантку

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, у червні минулого року жінка обійняла посаду «начальницы юридического отдела» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка опрацьовувала та реєструвала вхідну кореспонденцію, що надходила на адресу керівництва «нової влади», приймала заяви від  мешканців Балаклії з приводу вирішення їхніх соціально-побутових питань, які в подальшому передавала до керівництва окупаційної адміністрації.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, оголошено вирок колаборанту, який працював охоронцем на окупованій частині Харківщини

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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