26.09.2023 10:51 Рита Парфенова

Повідомлено про підозру колаборантці, яка вела кореспонденцію окупантів

Під час окупації м. Балаклія місцева мешканка «підлаштувалась» під нові умови життя.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, у червні минулого року жінка обійняла посаду «начальницы юридического отдела» в окупаційній адміністрації.



Колаборантка опрацьовувала та реєструвала вхідну кореспонденцію, що надходила на адресу керівництва «нової влади», приймала заяви від мешканців Балаклії з приводу вирішення їхніх соціально-побутових питань, які в подальшому передавала до керівництва окупаційної адміністрації.



За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, оголошено вирок колаборанту, який працював охоронцем на окупованій частині Харківщини