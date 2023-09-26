Повідомлено про підозру колаборантці, яка вела кореспонденцію окупантів

Під час окупації м. Балаклія місцева мешканка «підлаштувалась» під нові умови життя.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, у червні минулого року жінка обійняла посаду «начальницы юридического отдела» в окупаційній адміністрації.
Колаборантка опрацьовувала та реєструвала вхідну кореспонденцію, що надходила на адресу керівництва «нової влади», приймала заяви від мешканців Балаклії з приводу вирішення їхніх соціально-побутових питань, які в подальшому передавала до керівництва окупаційної адміністрації.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, оголошено вирок колаборанту, який працював охоронцем на окупованій частині Харківщини
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