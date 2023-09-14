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14.09.2023  11:00   Рита Парфенова

Оголошено вирок колаборанту, який працював охоронцем на окупованій частині Харківщини

Беззаперечні докази вини колаборанта, який під час окупації Балаклії Харківської області влаштувався охоронцем до окупантів, зібрали слідчі Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ засуджено колаборанта, який влаштувався охоронцем до окупантів у Балаклії

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області  Владислава Абдулу, у червні минулого року, 46-річний житель Балаклії погодився на пропозицію одного з керівників місцевої окупаційної поліції і розпочав працювати охоронцем на ринку.

На своїй посаді він був відповідальним за те, щоб всі торговці регулярно вносили платежі представникам окупаційної влади за так зване "містове", а також супроводжував і забезпечував безпеку жінці-касиру, яка збирала ці кошти.

Крім цього, рашисти зобов'язали його ще й охороняти вночі аптеку, куди вони завезли з території росії ліки для власних потреб та для продажу мешканцям окупованих районів.

Колаборанта було викрито і затримано у жовтні минулого року під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Київський районний суд м. Харкова засудив його до 4 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. До того ж, вироком суду він позбавлений права протягом 10 років обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов'язаною з наданням публічних послуг.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з ДБР та Нацполіцією за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантка з Харківщини за фінансові зв'язки з окупантами відправиться за ґрати.

 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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