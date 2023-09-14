Оголошено вирок колаборанту, який працював охоронцем на окупованій частині Харківщини

14.09.2023 11:00 Рита Парфенова

Беззаперечні докази вини колаборанта, який під час окупації Балаклії Харківської області влаштувався охоронцем до окупантів, зібрали слідчі Служби безпеки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, у червні минулого року, 46-річний житель Балаклії погодився на пропозицію одного з керівників місцевої окупаційної поліції і розпочав працювати охоронцем на ринку.

На своїй посаді він був відповідальним за те, щоб всі торговці регулярно вносили платежі представникам окупаційної влади за так зване "містове", а також супроводжував і забезпечував безпеку жінці-касиру, яка збирала ці кошти.

Крім цього, рашисти зобов'язали його ще й охороняти вночі аптеку, куди вони завезли з території росії ліки для власних потреб та для продажу мешканцям окупованих районів.



Колаборанта було викрито і затримано у жовтні минулого року під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.



На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Київський районний суд м. Харкова засудив його до 4 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. До того ж, вироком суду він позбавлений права протягом 10 років обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов'язаною з наданням публічних послуг.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.



Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з ДБР та Нацполіцією за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантка з Харківщини за фінансові зв'язки з окупантами відправиться за ґрати.