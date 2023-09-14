Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1043 повідомлення про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів, до органів правопорядку було доставлено для перевірки 7 осіб.
З метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів, правоохоронці разом із військовослужбовцями провели перевірку понад 3850 транспортних засобів на блокпостах.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори задокументували наслідки обстрілів, які були здійснені військовими рф у Харківському регіоні.
Комментариев: 0
Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
В Україні 14 вересня відзначають День танкових військ.
влажность:
давление:
ветер: