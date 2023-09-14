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14.09.2023  10:38   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1043 повідомлення про правопорушення та події.

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів, до органів правопорядку було доставлено для перевірки 7 осіб.

З метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів, правоохоронці разом із військовослужбовцями провели перевірку понад 3850 транспортних засобів на блокпостах.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори задокументували наслідки обстрілів, які були здійснені військовими рф у Харківському регіоні.

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
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