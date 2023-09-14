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14.09.2023  10:03   Рита Парфенова

Наслідки обстрілів Вовчанська та Великого Бурлука показали в прокуратурі: фото

Прокурори задокументували наслідки обстрілів, які були здійснені військовими рф у Харківському регіоні.

Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів міста Вовчанськ та смт Великий Бурлук

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у ніч на 14 вересня, близько 00:30 окупанти обстріляли смт Великий Бурлук Куп'янського району. Попередньо, використовуючи ракетно-артилерійське озброєння. Цей обстріл призвів до пошкоджень адміністративної будівлі, житлових будинків та приватних автомобілів.

У місті Вовчаськ була пошкоджена адміністративна будівля внаслідок ворожого обстрілу, який сьтався 13 вересня близько 23:30.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії по Харківщині.

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти вдарили артилерією та мінометами більше ніж 13 разів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах, що прилягають до кордону.

Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів міста Вовчанськ та смт Великий Бурлук

Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів міста Вовчанськ та смт Великий Бурлук

Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів міста Вовчанськ та смт Великий Бурлук

Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів міста Вовчанськ та смт Великий Бурлук

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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