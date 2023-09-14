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14.09.2023  09:37   Рита Парфенова

У Харкові водій без прав порушив ПДР на викраденому мотоциклі

У ході перевіврки документів патрульні з'ясували, що мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку.


Фото: Патрульна поліція
У Харкові патрульні виявили мотоцикл Piggio, який перебуває у міжнародному розшуку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Вчора вночі, під час патрулювання Основ'янського району патрульні зупинили водія мотоцикла Piggio за порушення ПДР.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій не мав відповідних прав для керування цим видом транспортних засобів. Додатково, проведені перевірки в базах даних показали, що мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими буде надана кваліфікація події.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Солоницівській громаді виявили чотири факти керування неповнолітніми особами мопедами та мотоциклами.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  водій, поліція, харуів
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