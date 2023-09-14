Під постійним обстрілом ворога рятувальники гасили пожежі у селі на Харківщині

Минулої доби рятувальники 21 раз виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворожий обстріл.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, обидві пожежі внаслідок воррожих обстрілів сталися у селі Петропавлівка Петропавлівської громади.
13 вересня близько 16:30 після обстрілу там майже одночасно виникли 2 пожежі. На гасіння першої з них рятувальники 44-ї ДПРЧ виїхали о 16:29. Всередині приватної оселі горіли домашні речі та меблі на площі 70 кв.м. За півгодини стало відомо про іншу пожежу, яка сталась на околиці села. Там зайнялась суха трава на площі 1000 кв.м. Частину сил та засобів довелось перекинути і на її гасіння. Рятувальники працювали під постійним ворожим вогнем. Останній осередок горіння їм вдалось ліквідувати о 17:40. За попередніми даними постраждалих немає.
О 01:25 14 вересня рятувальники 12-ї ДПРЧ проводили перевірку житловий кварталів селища Великий Бурлук, щойно обстріляного ворогом. Виявлені пошкодження адміністративної будівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та 4 легкових автомобілі.
Загалом протягом доби з 13 по 14 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїздів, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав про пожежу, яка не пов'язана з бойовими діями. Зранку 13 вересня у 9-типоверховому житловому будинку на бульварі Івана Каркача, 79 спалахнула пожежа одній з кімнат квартири, розташованій останньому поверсі. За попередніми даними пожежі передував вибух, внаслідок якого постраждав чоловік.
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