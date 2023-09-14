Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби окупанти вдарили артилерією та мінометами більше ніж 13 разів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах, що прилягають до кордону.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:20 у селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній.
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Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
В Україні 14 вересня відзначають День танкових військ.
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