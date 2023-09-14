14.09.2023 08:39 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби окупанти вдарили артилерією та мінометами більше ніж 13 разів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах, що прилягають до кордону.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, минулої доби військові рф здійснили авіаудари в районах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, під вогнем противника опинилися населені пункти:

о 01:25 у смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмібудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі. Без постраждалих;

о 17:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл с.Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми;

близько 22:40 окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, обстріл артилерією 152-го калібру.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:20 у селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній.

