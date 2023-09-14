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14.09.2023  08:39   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби окупанти вдарили артилерією та мінометами більше ніж 13 разів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах, що прилягають до кордону.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, минулої доби військові рф здійснили авіаудари в районах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
 
Зокрема, під вогнем противника опинилися населені пункти:
  • о 01:25 у смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмібудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі. Без постраждалих;
  • о 17:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл с.Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми;
  • близько 22:40 окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, обстріл артилерією 152-го калібру.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:20 у селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній.
 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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