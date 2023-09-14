14.09.2023 08:15 Рита Парфенова

Ворог намагався прорвати оборону на Куп`янському напрямку

Північно-східніше села Берестового на Харківщині військові рф зробили чергову марну спробу прорвати оборону Збройних Сил України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.



В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.



Протягом доби під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



Авіаційних ударів зазнали села Харківської області: Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка.