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14.09.2023  08:15   Рита Парфенова

Ворог намагався прорвати оборону на Куп`янському напрямку

Північно-східніше села Берестового на Харківщині військові рф зробили чергову марну спробу прорвати оборону Збройних Сил України.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Протягом доби під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Авіаційних ударів зазнали села Харківської області: Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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