14.09.2023 07:30 Рита Парфенова

14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні 14 вересня відзначають День танкових військ.

Указ про запровадження в Україні Дня танкових військ, яке відзначатиметься щороку 14 вересня, 10 вересня 2023 року підписав Президент України Володимир Зеленський.



“Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День танкових військ, який відзначати щороку 14 вересня", - ідеться в документі.



Відповідно, День танкіста, який відзначався у другу неділю вересня, втратив чинність.



Вітання Президента з Днем танкових військ України розміщене у Телеграмі.



"Сьогодні день наших танкових військ. На відзначення саме української перемоги.



Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ «Хортиця». Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі.



І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів", - написав Зеленський.

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14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор. Саме 14 вересня 1759 року надійшла у продаж найперша настільна гра – англійська забава «Подорож через Європу, або Гра в Географію».



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На 14 вересня (1 вересня за старим стилем) припадає Новоліття, або Слов'янський Новий рік.



Ця дата у православному календарі також вважається першим днем ​​нового церковного року – Початком індикту (індикт – початок візантійського фінансового року, початок нового періоду оподаткування).

Народні прикмети та традиції

У давнину день називали Семеном Літопроводцем, оскільки в цей час починалося бабине літо, за яким йшла повноцінна осінь.



Вважалося, що цього дня закінчується старий життєвий цикл та починається новий. Тому 14 вересня підходить для початку нових справ, переїзду, укладання важливих договорів та угод. Також у цей час розпочинався період весіль, який тривав до 28 листопада. Вважається, що сватання 14 вересня принесе майбутній родині щастя та благополуччя.

Що не можна робити 14 вересня

Не рекомендують вирушати в далеку дорогу та подорожі.

Також не варто підмітати і мити підлогу, щоб не виганяти щастя з дому.

Не можна у цей день прибирати, а також займатися рукоділлям: шити та в’язати.

Також цього дня

1766 – народився Арман Емманюель дю Плессі Рішельє (1766), французький герцог, градоначальник Одеси.



1853 – Туреччина оголосила війну Росії. Почалася Кримська війна.



1871 – розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті – такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).



1929 – футболісти київського «Динамо» провели свій перший міжнародний матч (зі збірною робітників Нижньої Австрії).



1939 – у США у повітря піднімається перший вертоліт Ігоря Сікорського – VS-300. Керує ним сам конструктор, який завжди перший випробувальний політ проводить особисто. Гелікоптери – перше кохання винахідника: з них він починав свою діяльність, коли в 1909-1910 роках ще в Росії сконструював два експериментальні зразки, які так і не піднялися в повітря.



1947 – народився Сем Ніл, новозеландський актор («Парк Юрського періоду», «Тюдори», «Великий Мерлін»).



1952 – народився Микола Гнатюк, український естрадний співак («Малиновий дзвін», «Танець на барабані»).



1959 – народився Мортен Харкет, фронтмен норвезького гурту «A-Ha».



1959 – Це перша посадка на поверхню Місяця космічного апарату. Супутника Землі досягла радянська космічна ракета "Місяць-2".



1983 – народилася Емі Уайнхаус (пом. 23.07.2011), англійська соул-поп співачка.



1995 – у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.



1998 – український гурт «Океан Ельзи» випускає свій дебютний альбом «Там, де нас нема».



1999 – організатори конкурсу «Міс Америка» дозволили брати участь у ньому розлученим жінкам та тим, хто робив аборти.



2003 – Швеція за результатами референдуму відмовилася від переходу на загальноєвропейську грошову одиницю Євро.



2007 – з космодрому Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущено японську АМС Kaguya, призначену для дослідження Місяця.



Іменини відзначають: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.