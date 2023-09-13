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13.09.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині неповнолітні їздили на мопедах та мотоциклах

Поліцейські офіцери громади Харківщини попереджають про адміністративну відповідальність батьків неповнолітніх водіїв, передає РЕДПОСТ .

 
Поліцейськими офіцерами Солоницівської громади спільно з поліцейськими ювенальної превенції проведено патрулювання території громади під час якого виявлено чотири факти керування неповнолітніми особами мопедами та мотоциклами. 
 
Відносно батьків неповнолітніх водіїв складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративне правопорушення. 
 
З дітьми правоохоронці провели бесіди профілактичного характеру про недопустимість з їх боку порушень правил дорожнього руху.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водій авто у Харкові вчинив ДТП та пропонував патрульним гроші.
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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