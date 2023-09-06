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06.09.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Водій авто у Харкові вчинив ДТП та пропонував патрульним гроші

Сьогодні вночі, під час патрулювання Шевченківського району, на службовий планшет надійшов виклик "ДТП".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Поліцейські з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ 21063 порушував ПДР та здійснив наїзд на бетонні блоки, після чого поїхав далі.
 
Патрульні виявили схоже авто на проспекті Людвіга Свободи з ознаками ДТП. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.
 
За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Водій попередження проігнорував.
 
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вантажівка підірвалася на міні: є постраждалі.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  харків, дтп
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