06.09.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові з літньої жінки зірвали золоту сережку

Харків’янка вийшла з під’їзду, щоб викинути сміття, до неї підбіг невідомий та зірвав приксу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

83-річна постраждала надала детальний опис порушника.

Під час проведення першочергових оперативних заходів поліцейські виявили чоловіка, схожого на зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за скоєння аналогічних злочинів.

Зловмисника оперативно затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території Харкова та області.