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06.09.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові з літньої жінки зірвали золоту сережку

Харків’янка вийшла з під’їзду, щоб викинути сміття, до неї підбіг невідомий та зірвав приксу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
83-річна постраждала надала детальний опис порушника. 
 
Під час проведення першочергових оперативних заходів поліцейські виявили чоловіка, схожого на зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за скоєння аналогічних злочинів.
 
Зловмисника оперативно затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. 
 
Перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території Харкова та області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, кримінал
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