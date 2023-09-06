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06.09.2023  12:28   Рита Парфенова

Піротехники ДСНС розмінували рекордну кількість вибухових предметів за добу

Протягом доби 5 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 249 вибухових предметів.

сапери ДСНС у Харківській області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом минулої доби, 5 вересня, піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій провели обстеження площі площею 5,4 гектара на території Харківського, Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Це включало в себе обстеження 4410 квадратних метрів за допомогою механізованого розмінування, 4,3 кілометри ліній електропередач, 80 метрів газопроводів та 4 приватних домогосподарства.

Саперами виявлено та знешкоджено 249 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 66 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3554,7 га території, 278 км автомобільних доріг, 2526 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 197,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 76 тис. 849 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків отримали травми внаслідок підриву вантажівки на вибухонебезпечному предметі.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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