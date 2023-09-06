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06.09.2023  12:43   Рита Парфенова

Чоловіка в розшуку зупинили у метрополітені Харкова

Чоловіка, який перебував у розшуку, було затримано правоохоронцями у метрополітені Харкова.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, працівники відділу поліції, які здійснювали службу на станції метро "Холодна гора", виявили 28-річного мешканця Харківської області, який був у розшуку з 2021 року за підозрою у крадіжці.

Чоловіка було передано до відділу поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 994 повідомлення про правопорушення та події.

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  розшук, харків
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