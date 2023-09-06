Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 994 повідомлення про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Для перевірки можливої причетності до диверсійно-розвідувальних груп та поширення пропаганди до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області було доставлено 9 осіб.
З метою запобігання нелегальному потоку зброї та наркотичних речовин до населених пунктів, правоохоронці та військовослужбовці провели спільну перевірку 3199 транспортних засобів на блокпостах.
Під час патрулювання міста та області поліцейські виявили двох громадян, які займалися незаконним обігом наркотиків. У порушників були вилучені наркотичні речовини.
Поліцейські склали 5 адміністративних протоколів на водіїв, які перебували за кермом автомобілів у стані алкогольного сп'яніння.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.
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