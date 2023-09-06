Влаштував стрілянину у центрі Харкова: суд обрав запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який обстріляв автомобіль у центрі Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, вдень 8 серпня 2023 року підозрюваний відкрив стрільбу з пістолета по елітному автомобілю на вулиці Куликівській у Харкові.
Чоловік цілив у подружжя, яке виходило з авто. Чоловік та жінка швидко зреагували та сховались в автівці. Транспортний засіб зазнав пошкоджень.
Після цього зловмисник втік з місця злочину, проте у подальшому був викритий правоохоронцями.
Стрільцем виявився раніше судимий 26-річний чоловік.
Йому повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).
5 вересня слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання сторони обвинувачення. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 листопада 2023 року включно.
Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі Харкова повідомили про підозру мешканцю Салтівського району, який відкрив стрільбу під час побутового конфлікту.
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