Стрілянина у Харкові: мешканцю Салтівського району повідомлено про підозру

Слідчі Харкова повідомили про підозру мешканцю Салтівського району, який відкрив стрільбу під час побутового конфлікту
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, у квітні цього року до правоохоронців надійшло повідомлення про інцидент, що стався у Салтівському районі Харкова: невідомий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, здійснював постріли та нецензурно висловлюється.
Встановлено, що у 37-річного харків’янина виник побутовий конфлікт з 27-річним сусідом. Зловмисник дістав з сумки сигнальний пістолет та здійснив чотири постріли у бік вікон помешкання свого опонента. Потім він відбіг від під’їзду, вставив новий магазин у пістолет та здійснив ще чотири постріли. Як з'ясувалося потім, пістолет був споряджений шумовими (холостими) патронами.
Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього речові докази.
Слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці затримали чоловіків, які стріляли з пістолета посеред харківської вулиці.
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