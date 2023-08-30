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30.08.2023  12:33   Рита Парфенова

Стрілянина у Харкові: мешканцю Салтівського району повідомлено про підозру

Слідчі Харкова повідомили про підозру мешканцю Салтівського району, який відкрив стрільбу під час побутового конфлікту

мешканцю Салтівського району повідомлено про підозру через стрілянину

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, у квітні цього року до правоохоронців надійшло повідомлення про інцидент, що стався у Салтівському районі Харкова: невідомий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, здійснював постріли та нецензурно висловлюється.

Встановлено, що у 37-річного харків’янина виник побутовий конфлікт з 27-річним сусідом. Зловмисник дістав з сумки сигнальний пістолет та здійснив чотири постріли у бік вікон помешкання свого опонента. Потім він відбіг від під’їзду, вставив новий магазин у пістолет та здійснив ще чотири постріли. Як з'ясувалося потім, пістолет був споряджений шумовими (холостими) патронами.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього речові докази.

Слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці затримали чоловіків, які стріляли з пістолета посеред харківської вулиці.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  стрілянина, харків
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