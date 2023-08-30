30.08.2023 12:33 Рита Парфенова

Стрілянина у Харкові: мешканцю Салтівського району повідомлено про підозру

Слідчі Харкова повідомили про підозру мешканцю Салтівського району, який відкрив стрільбу під час побутового конфлікту

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, у квітні цього року до правоохоронців надійшло повідомлення про інцидент, що стався у Салтівському районі Харкова: невідомий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, здійснював постріли та нецензурно висловлюється.



Встановлено, що у 37-річного харків’янина виник побутовий конфлікт з 27-річним сусідом. Зловмисник дістав з сумки сигнальний пістолет та здійснив чотири постріли у бік вікон помешкання свого опонента. Потім він відбіг від під’їзду, вставив новий магазин у пістолет та здійснив ще чотири постріли. Як з'ясувалося потім, пістолет був споряджений шумовими (холостими) патронами.



Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього речові докази.



Слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.



Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці затримали чоловіків, які стріляли з пістолета посеред харківської вулиці.