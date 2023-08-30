Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 29 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 66 вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.За минулу добу 29 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6 га території, з них 7360 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 6,4 км ліній електропередач, 710 м газопроводів і 5 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
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