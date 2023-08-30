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30.08.2023  11:25   Рита Парфенова

Злодій, який обікрав зруйноване обстрілами швейне підприємство під Харковом, отримав реальний строк

Прокурори в апеляції домоглись заміни іспитового строку на реальний термін ув'язнення для крадія.

вирок суду

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, протягом липня 2022 року, у період активних бойових дій на території Харківської області, 42-річний чоловік неодноразово вчиняв крадіжки. Зловмисник, користуючись тим, що будівлі швейних підприємств, розташованих у с. Липці та с. Слобожанське, пошкоджені внаслідок обстрілів російською армією, проникав у приміщення цехів. Крадій виносив звідти тканини і вже готову продукцію.

Встановлено, що зловмисник вчинив 12 епізодів крадіжок.

Суд першої інстанції визнав обвинуваченного винним у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), засудив обвинуваченого до 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України, звільниів від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Прокурори довели, що у даному разі закону України про кримінальну відповідальність застосований неправильно, та призначенео покарання не відповідає ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Суд задовольнив апеляційну скаргу першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури і призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі. Вирок суду апеляційної інстанції вже набрав чинності.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що суд виніс вирок харків'янину, який у період дії воєнного стану скоїв низку крадіжок із супермаркетів.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків, агрессия россии, вирок
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