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30.08.2023  10:59   Рита Парфенова

Щорічна міська педагогічна рада пройшла у Харкові

На педагогічній раді «Освіта Харкова в умовах війни: безпечність, доступність, якість» були визначені пріоритетні напрямки роботи освітян на наступний рік.

щорічна міська педагогічна рада

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХМР, участь у міській педагогічній раді «Освіта Харкова в умовах війни: безпечність, доступність, якість» взяв Харківський міський голова Ігор Терехов.

Очільник міста вручив кращим освітянам Харкова Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету міськради та Подяки міського голови. Один з учителів також був нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

За словами Ігоря Терехова, майбутнє Харкова - саме за освітою, тому сьогодні необхідно акумулювати всі ресурси і можливості для того, щоб підтримувати належний рівень навчання школярів та студентів міста.

«Наші хлопці та дівчата захищають Україну ціною свого життя для того, щоб ми тут робили Україну кращою. Минулий рік був важким для всіх, але ми витримали. І результати, які продемонстрували наші діти на інтелектуальних конкурсах, турнірах, змаганнях, свідчать про високу ефективність вашої роботи навіть у складних воєнних умовах. Дякую вам за героїчну працю на освітянській ниві! І вірю, що наступний навчальний сезон ми пройдемо так само гідно», - звернувся до вчителів мер.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов під час ефіру телемарафону розповів про підготовку до оффлайн-навчання у Харкові та класи у метрополітені.
Источник:   ХМР
 Тэги:  освіта, ігор терехов, харків
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