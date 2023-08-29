29.08.2023 21:30 Дмитро Колонєй

Кожний п'ятий першокласник у Харкові буде навчатися оффлайн

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів у ефірі телемарафону.



Кожний п'ятий першокласник у Харкові буде навчатися оффлайн



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час ефіру телемарафону розповів про підготовку до оффлайн-навчання у Харкові та класи у метрополітені.

"Відразу скажу, - зазначив мер Харкова, - "що це вимушена міра, щоб наші діти мали змогу навчатися оффлайн. Беспекова ситуація у Харкові зараз не дозволяє нам навчатися повністю в цьому режимі. Але ми зробили таким чином, щоб діти та родини, які мають на те бажання, мали змогу скористатися такою нагодою. Ми облаштували 5 станцій метрополітену, зробили 60 класів, у яких зможуть навчатимся наші діти, , зробили всі умови, для того, щоб діти мали змогу навчатися".

Міський голова розповів, що для дітей у самому безпечному місці Харкова облаштовані окремі приміщення - справжні класи, обладнені повністю, як у справжніх школах, з освітленням, рекуперацією повітря, шумоізоляцією. Наприклад, потяги зовсім не будуть заважати дітям.

"Я зустрівся з багатьма родинами харків'ян та вчителями. Збори були проведені в усіх 9 районах міста. Ми вирішували, як навчатися нашим дітям. Хтось бажає навчатися у метрополітені, хтось не бажає і буде навчатися, як було у минулому році, тільки у режим онлайн, хтось буде навчатися комбіновано. Міст для бажаючих наразі вистачає." - поінформував Ігор Терехов.

На сьогодні вже більше тисячі дітей, які будуть навчатися у метрошколі, підвіз яких буде організований, прийняті всі міри безпеки. Учнів бескоштовно годуватимуть, аби вони не виходили на поверхню. Все буде роботися, щоб дітям було зручно. З діточкам будуть працювати психологи, щоб вони відчували себе добре.

"Ми не робили ніяких обмежень, але переважно підуть у метрошколу 1-3 класи. Всього буде організовано 23 класи. Є повний набір діточок, які підуть с 1 вересня в школу у метрополітені. Десь 20 відсотків від тих, хто піде у перший клас 1 вересня 2023 року буде навчатися оффлайн у метрошколі. Ми дуже ретельно підходили до вибору станцій метрополітену. Працювання класів ні в якому разі не буде заважати пасажиропотоку, який день від дня зростає. Багато вимушених переселенців з Донецьку, Луганську, Запоріжжя, Херсонської області, деокупованих територій. Вони теж мають змогу навчатися у метрошколі", - підсумував Ігор Терехов.