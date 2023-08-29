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29.08.2023  19:36   Дмитро Колонєй

Ворог посилив авіаудари по Харківщині: постраждали п'ять населених пунктів

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилили авіаудари по Харківщині окупанти: постраждали п'ять населених пунктів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів Харківщини:  Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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