29.08.2023 19:19 Дмитро Колонєй
Харків зробив перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю - Ігор Терехов
Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, у місті паралельно буде працювати дистанційний режим та офлайн-формат навчання.
Харків зробив перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов поділився ходом обговорення із батьками та педагогами навчальнийрік, який наближується:
"Зустрівся з харківськими батьками та педагогами, які виявили бажання обговорити деталі освітнього процесу, в усіх районах міста.
В діалозі ми разом скорегували майбутню концепцію навчання, зважаючи на час і реалії, у яких живемо.
Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.
Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену.
Станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.
Втім, до першого вересня є ще кілька днів, тож робота у цьому напрямку триває.
Дякую всім, хто долучився, за конструктив та зацікавленість!
Впевнений, що це рішення - наш перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю".
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