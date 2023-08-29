29.08.2023 19:19 Дмитро Колонєй

Харків зробив перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю - Ігор Терехов

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, у місті паралельно буде працювати дистанційний режим та офлайн-формат навчання.



Харків зробив перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поділився ходом обговорення із батьками та педагогами навчальнийрік, який наближується:

"Зустрівся з харківськими батьками та педагогами, які виявили бажання обговорити деталі освітнього процесу, в усіх районах міста.

В діалозі ми разом скорегували майбутню концепцію навчання, зважаючи на час і реалії, у яких живемо.

Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.

Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену.

Станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

Втім, до першого вересня є ще кілька днів, тож робота у цьому напрямку триває.

Дякую всім, хто долучився, за конструктив та зацікавленість!

Впевнений, що це рішення - наш перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю".