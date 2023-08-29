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29.08.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Харків зробив перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю - Ігор Терехов

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, у місті паралельно буде працювати дистанційний режим та офлайн-формат навчання.


Харків зробив перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поділився ходом обговорення із батьками та педагогами навчальнийрік, який наближується:
 
"Зустрівся з харківськими батьками та педагогами, які виявили бажання обговорити деталі освітнього процесу, в усіх районах міста. 
 
В діалозі ми разом скорегували майбутню концепцію навчання, зважаючи на час і реалії, у яких живемо. 
 
Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. 
 
Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену. 
 
Станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини. 
 
Втім, до першого вересня є ще кілька днів, тож робота у цьому напрямку триває.
 
Дякую всім, хто долучився, за конструктив та зацікавленість! 
 
Впевнений, що це рішення - наш перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як готуються класи для школярів у метро.

 

Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, навчальний рік, харків
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