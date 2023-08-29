29.08.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Харківські тепловики завершують літню ремонтну кампанію (фото)

Про роботи,які прводять наразі комунгальники розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Шевченківській філії завершують літню ремонтну кампанію. За словами начальника філії Володимира Комарницького, працівники

реконструюють магістральні камери, теплотраси та центральні теплові пункти.

завершили монтаж тепломеханічної частини однієї з вузлових магістральних камер,

Вузол, збудований у 1979 році, ніколи капітально не ремонтували та підтоплювався ґрунтовими водами. Відтепер, завдяки новим дренажним насосам цю проблему буде вирішено. У магістральній камері встановили нові труби, запірну арматуру та систему диспетчеризації SCADA, яка дозволить дистанційно керувати роботою камери.

В районі вже заповнюють магістралі теплоносієм, завершують підготовку внутрішньоквартальних та будинкових систем. На одному з теплових пунктів, які цього року проходять повну реконструкцію, фахівці КП «Харківводоканал» міняють трубу холодного водопостачання. Після завершення всіх робіт буде подана гаряча вода.