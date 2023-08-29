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29.08.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики завершують літню ремонтну кампанію (фото)

Про роботи,які прводять наразі комунгальники розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Завершують літню ремонтну кампанію харківські тепловики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Шевченківській філії завершують літню ремонтну кампанію. За словами начальника філії Володимира Комарницького, працівники
  • реконструюють магістральні камери, теплотраси та центральні теплові пункти.
  • завершили монтаж тепломеханічної частини однієї з вузлових магістральних камер, 
 
Вузол, збудований у 1979 році, ніколи капітально не ремонтували та підтоплювався ґрунтовими водами. Відтепер, завдяки новим дренажним насосам цю проблему буде вирішено. У магістральній камері встановили нові труби, запірну арматуру та систему диспетчеризації SCADA, яка дозволить дистанційно керувати роботою камери.
 
Завершують літню ремонтну кампанію харківські тепловики
 
Завершують літню ремонтну кампанію харківські тепловики
 
Завершують літню ремонтну кампанію харківські тепловики
 
В районі вже заповнюють магістралі теплоносієм, завершують підготовку внутрішньоквартальних та будинкових систем. На одному з теплових пунктів, які цього року проходять повну реконструкцію, фахівці КП «Харківводоканал» міняють трубу холодного водопостачання. Після завершення всіх робіт буде подана гаряча вода.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків
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