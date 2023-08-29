29.08.2023 18:28 Дмитро Колонєй

Окупанти чекають на контрнаступ українцв, вважають, що Путін божеволює, а війна триватиме дуже довго (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії обговорює з дружиною жадібність Путіна, який прибрав Пригожина, бо божеволює від влади..

Також загарбник розповідає про наступ українців тьа заначає, щр війна може тривати ще 2,3 або 5 років.

: