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29.08.2023  18:28   Дмитро Колонєй

Окупанти чекають на контрнаступ українцв, вважають, що Путін божеволює, а війна триватиме дуже довго (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії обговорює з дружиною жадібність Путіна, який прибрав Пригожина, бо божеволює від влади..

 
Також загарбник розповідає про наступ українців тьа заначає, щр війна може тривати ще 2,3 або 5 років.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка примушує громадян Росії підписувати контракт та воювати
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии, прогноз
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