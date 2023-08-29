У Харкові встановили меморіальні дошки чотирьом загиблим героям

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Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.

Прогноз погоди у Харкові на 29 серпня Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.