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29.08.2023  17:41   Дмитро Колонєй

У Харкові встановили меморіальні дошки чотирьом загиблим героям

Дошки у Харкові встановлені на будівлях учбових закладів, в яких навчалися захисники.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Немишлянському районі відкрили чотири меморіальні дошки загиблим випускникам ліцеїв №11 та 74, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України.
 
  • Дмитро  Бражніков (позивний - Длінний) одним з перших став до лав тероборони та спецпідрозділу «Kraken». Загинув 1 березня 2022 року внаслідок влучання ракети в будівлю ХОВА.
 
  • Ігор Пахомов (позивний - Сімейний) ще у 2014 році приєднався до бригади спеціального призначення «Азов». У 2022 році став бійцем спецпідрозділу «Kraken». Загинув 25 березня 2022 року під час визволення села Вільхівка.
 
  • Олександр Кравченко (позивний - Tokio) після початку вторгнення вступив до лав 225-го батальйону 127-ї бригади сил ТрО. Загинув у вересні 2022 року, звільняючи Харківщину.
 
  • Данило Семененко (позивний - Sam) загинув у травні 2022 року, захищаючи Рубіжне. Нагороджений орденом «За мужність»  ІІІ ступеня.
 
У заходах взяли участь представники райадміністрації, а також рідні та близькі загиблих, побратими, друзі, педагоги закладів освіти та мешканці району.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, вшанування, харків
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