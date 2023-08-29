29.08.2023 17:41 Дмитро Колонєй
У Харкові встановили меморіальні дошки чотирьом загиблим героям
Дошки у Харкові встановлені на будівлях учбових закладів, в яких навчалися захисники.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, у Немишлянському районі відкрили чотири меморіальні дошки загиблим випускникам ліцеїв №11 та 74, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України.
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Дмитро Бражніков (позивний - Длінний) одним з перших став до лав тероборони та спецпідрозділу «Kraken». Загинув 1 березня 2022 року внаслідок влучання ракети в будівлю ХОВА.
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Ігор Пахомов (позивний - Сімейний) ще у 2014 році приєднався до бригади спеціального призначення «Азов». У 2022 році став бійцем спецпідрозділу «Kraken». Загинув 25 березня 2022 року під час визволення села Вільхівка.
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Олександр Кравченко (позивний - Tokio) після початку вторгнення вступив до лав 225-го батальйону 127-ї бригади сил ТрО. Загинув у вересні 2022 року, звільняючи Харківщину.
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Данило Семененко (позивний - Sam) загинув у травні 2022 року, захищаючи Рубіжне. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
У заходах взяли участь представники райадміністрації, а також рідні та близькі загиблих, побратими, друзі, педагоги закладів освіти та мешканці району.
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