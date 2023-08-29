29.08.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Харківський ділок співробітничав із окупантами та вивіз у РФ десятки тисяч килограмів насіння

Судитимуть харківського підприємця, який перейшов на бік ворога..

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську обласну прокуратуру, 48-річний керівник ферми у Куп'янському районі, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур, під час окупації з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом:

добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик.

організував вивіз з території власного сільгосппідприємства 40 тисяч кг насіння соняшника на територію держави-агресора, за що отримав прибуток у російських рублях.

перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у так званій «Налоговой службе Харьковской области»,

взяв на себе зобов’язання щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

наприкінці серпня 2022 року він навіть відкрив розрахунковий рахунок у валюті РФ в одному з російських банків.

Прокуратура та СБУ викрили колаборанта. Нині він перебуває під вартою. Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Источник: Харківська обласна прокуратура

зрада, харків Тэги: колаборант