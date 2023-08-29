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29.08.2023  16:26   Дмитро Колонєй

У Харкові судутимуть домашнього насильника

За результатами досудового розслідування матеріали направлені до суду у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 56-річний чоловік неодноразово кривдив свою співмешканку та притягувався за це до відповідальності. 
 
Правоохоронці систематично виїжджали на виклики за місцем мешкання чоловіка і жінки та припиняли факти домашнього насильства. Щодо кривдника складали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак на шлях виправлення він не став. 
 
Поліцейські відкрили кримінальне правопорушення за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 
 
Чоловіку загрожує до 2 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про  харків’янина, який погрожував вбити та душив коханку
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, домашнє насильство, харків
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