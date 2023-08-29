29.08.2023 16:26 Дмитро Колонєй

У Харкові судутимуть домашнього насильника

За результатами досудового розслідування матеріали направлені до суду у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 56-річний чоловік неодноразово кривдив свою співмешканку та притягувався за це до відповідальності.

Правоохоронці систематично виїжджали на виклики за місцем мешкання чоловіка і жінки та припиняли факти домашнього насильства. Щодо кривдника складали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак на шлях виправлення він не став.

Поліцейські відкрили кримінальне правопорушення за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 2 років позбавлення волі.