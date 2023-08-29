29.08.2023 16:00 Дмитро Колонєй

У Харкові вшанували пам'ять полеглих українських воїнів

Захід відбувся на Алеї Слави 18-го кладовища Харкова.



У Харкові вшанували пам'ять полеглих українських воїнів



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, у Харкові вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць України.

мер Харкова Ігор Терехов, його заступники, керівники департаментів міської ради та родичі загиблих військових сьогодні, 29 серпня,2023 року вшанували пам'ять полеглих за Україну захисників на Алеї Слави 18-го кладовища. Також там пройшла панахида за загиблими.

День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни, був встановлений Указом Президента у 2019 році. Цього дня українці вшановують пам'ять усіх воїнів, які віддали життя за Батьківщину.