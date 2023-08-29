Колаборанту, який шукав житло для окупантів, повідомили про підозру

Викрито колаборанта з Чугуївщини, який працював у псевдоадмініcтрації та вишукував житло для розселення окупантів
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратура Харківської області, під час захоплення російськими загарбниками смт Чкаловське Чугуївського району місцевий житель вирішив «працевлаштуватись» до окупаційної адміністрації, подавши необхідні документи.
Ставши працівником у псевдооргані, він розповсюджував серед місцевого населення газети, що пропагували виправдання збройної агресії рф проти України.
Також він збирав інформацію про мешканців селища, їх персональні дані, з’ясовував наявність будинків та квартир, у яких не проживають люди, щоб розселяти туди російських військових.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
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