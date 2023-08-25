25.08.2023 11:07 Рита Парфенова

Судитимуть посіпаку, який організовував псевдореферендум про приєднання Харківщини до рф

Чоловік погодився на співпрацю із загарбниками, маючи антиукраїнські переконання.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, зрадником виявився 43-річний чоловік, який на початку липня минулого року перебував на тамчасово окупованій території Чугуївського району.



Пішовши на співпрацю з ворогом, він обійняв посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління» в окупаційній адміністрації.



Головною задачею ворожого поплічника була підготовка до проведення так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу рф.



На своїй посаді колаюорант виконував такі обов'язки:

агітував мешканців Вовчанської громади брати участь у «референдумі»,

організовував розповсюдження відповідних матеріалів, у тому числі пропагандистської газети «Харків-Z»,

займався вивченням суспільної думки,

підшукував та облаштовував приміщення для роботи виборчих дільниць.

підбирав кандидатів серед місцевого населення для роботи на фейкових виборчих дільницях,

збирав документи, зокрема заяви про згоду на призначення членом виборчкому, анкети, копії паспорта, документи про освіту та фотокартки.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами колабораційної діяльності та умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).



Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ викрили організаторку псевдореферендуму, яка хотіла приєднати тимчасово окуповані території Харківської області до держави-агресора.