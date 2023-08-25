Судитимуть посіпаку, який організовував псевдореферендум про приєднання Харківщини до рф

Чоловік погодився на співпрацю із загарбниками, маючи антиукраїнські переконання.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, зрадником виявився 43-річний чоловік, який на початку липня минулого року перебував на тамчасово окупованій території Чугуївського району.
Пішовши на співпрацю з ворогом, він обійняв посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління» в окупаційній адміністрації.
Головною задачею ворожого поплічника була підготовка до проведення так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу рф.
На своїй посаді колаюорант виконував такі обов'язки:
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами колабораційної діяльності та умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ викрили організаторку псевдореферендуму, яка хотіла приєднати тимчасово окуповані території Харківської області до держави-агресора.
Комментариев: 0
День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
влажность:
давление:
ветер: