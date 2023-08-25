Хлопця, який майже добу гуляв Харковом, повернули додому

Харківські поліцейські знайшли й повернули батькам 17-річного підлітка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Академіка Барабашова» виявили підлітка, який напередодні втік з дому.
Щодо 17-річного неповнолітнього жодних протиправних дій не скоєно. Хлопця повернули батькам.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1143 повідомлення про правопорушення та події.
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