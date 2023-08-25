Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1143 повідомлення про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 2 особи.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2300 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року.
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