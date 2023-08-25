    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстрілює населені пункти Харківщини
25.08.2023  08:18   Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

оперативка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Станом на ранок 24 серпня бойова обстановка на Харківщині наступна:
 
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі.
 
На Куп’янському напрямку ворог завдававдав авіаційних ударів в районі Орлянського. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.08 Армія Ворог обстрілює населені пункти Харківщини 23.08 Армія Окупанти завдають ударів по населеним пунктам Харківщини 22.08 Армія Ворог обстрілює населені пункти Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 