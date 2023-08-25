25.08.2023 08:41 Рита Парфенова

Харківщина під вогнем: 59-річний чоловік поранений під час обстрілу Подолів

59-річний чоловік зазнав поранень внаслідок обстрілу сеоа Подоли Куп'янського району.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, вранці 25 серпня, о 6:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік.



Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.



У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа.



Внаслідок обстріляв з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.



У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року.