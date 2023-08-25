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25.08.2023  08:41   Рита Парфенова

Харківщина під вогнем: 59-річний чоловік поранений під час обстрілу Подолів

59-річний чоловік зазнав поранень внаслідок обстрілу сеоа Подоли Куп'янського району.

швидка допомога

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, вранці 25 серпня, о 6:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа.  

Внаслідок обстріляв з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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