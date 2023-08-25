Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося три пожежі

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби в у Чугуївському та Куп’янському районах області сталися три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
24 серпня о 09:30 Куп’янські рятувальники знову вирушили до прифронтового села Петропавлівка Петропавлівської громади, яке чи не щодня зазнає ударів з ворожої артилерії та мінометів. Прилетіло у дах приватного будинку та господарчу споруду. Коли бійці 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин прибули до місця виклику, вогонь вирував вже на площі 250 кв.м. Вони подали на його гасіння 2 пожежні стволи, працювали під гуркіт снарядів, що продовжували розриватись неподалік. Та все ж загасили пожежу о 10:35. На щастя обійшлось без жертв та постраждалих.
Вдень ворог завдав масованого артилерійського удару по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілів неподалік приватного сектору загорілася суха трава та дерев'яна електроопора. Загальна площа пожежі склала близько 2 га. Крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки та споруди місцевого агропідприємства. Вогнеборцям гасити пожежу довелось під постійними ворожими обстрілами. До ліквідації пожежі були залучені 9 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
О 14:45 у м. Вовчанську внаслідок обстрілу зайнялась дерев'яна опора електромережі на площі 1 м.кв. Пожежа ліквідована о 14:50.
Загалом протягом доби з 24 по 25 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.
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