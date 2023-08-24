24.08.2023 08:33 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 24 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині трапилось 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Усі у Чугуївському районі області.

Один раз рятувальники Куп’янщини виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження житлового будинку, вікон та лінії електропередачи.

Загалом протягом доби з 23 по 24 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 35 оперативних виїздів, з яких: 18 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами; 1 – на перевірку місць влучання ворожих боєприпасів; 9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам; 7 – інші виїзди. Раніше РЕДПОСТ писав, що три населених пункти Харківщини опинились під авіаційними ударами армії рф, щонайменше 9 ворог обстрілював з артилерії та мінометів.