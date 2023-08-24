Харківщина на ранок 24 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині трапилось 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Усі у Чугуївському районі області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що три населених пункти Харківщини опинились під авіаційними ударами армії рф, щонайменше 9 ворог обстрілював з артилерії та мінометів.
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