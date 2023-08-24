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24.08.2023  08:33   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 24 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині трапилось 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Усі у Чугуївському районі області.

Один раз рятувальники Куп’янщини виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження житлового будинку, вікон та лінії електропередачи.
 
Загалом протягом доби з 23 по 24 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 35 оперативних виїздів, з яких:
18 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;
1 – на перевірку місць влучання ворожих боєприпасів;
9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що три населених пункти Харківщини опинились під авіаційними ударами армії рф, щонайменше 9 ворог обстрілював з артилерії та мінометів.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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