На Харківщині постраждав чоловік, який рятував майно від вогня

Пожежа, у якій постраждала людина, не має жодного зв'язку з військовими діями.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася о 9:40 ранку в селищі Вікторівка, що знаходиться на території Богодухівського району.
Вогнем було охоплено гараж площею 30 квадратних метрів та легковий автомобіль «Opel Kadett». Для ліквідації пожежі було залучено один загін Державної служби з надзвичайних ситуацій, який прибув на місце події на спеціальній автоцистерні, а також п'ять рятувальників.
Під час самостійних спроб загасити вогонь, постраждав чоловік, який народився у 1993 році. Його госпіталізували до обласної лікарні у місті Харкові з опіками нижніх кінцівок та лівої руки. О десятій годині двадцять хвилин пожежу було обмежено у площі, а о одинадцятій годині десять хвилин вдалося повністю ліквідувати загорання.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.
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