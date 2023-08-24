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24.08.2023  08:54   Рита Парфенова

На Харківщині постраждав чоловік, який рятував майно від вогня

Пожежа, у якій постраждала людина, не має жодного зв'язку з військовими діями.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася о 9:40 ранку в селищі Вікторівка, що знаходиться на території Богодухівського району.

Вогнем було охоплено гараж площею 30 квадратних метрів та легковий автомобіль «Opel Kadett». Для ліквідації пожежі було залучено один загін Державної служби з надзвичайних ситуацій, який прибув на місце події на спеціальній автоцистерні, а також п'ять рятувальників.

Під час самостійних спроб загасити вогонь, постраждав чоловік, який народився у 1993 році. Його госпіталізували до обласної лікарні у місті Харкові з опіками нижніх кінцівок та лівої руки. О десятій годині двадцять хвилин пожежу було обмежено у площі, а о одинадцятій годині десять хвилин вдалося повністю ліквідувати загорання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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