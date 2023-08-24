На Харківщині постраждав чоловік, який рятував майно від вогня

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася о 9:40 ранку в селищі Вікторівка, що знаходиться на території Богодухівського району.

Вогнем було охоплено гараж площею 30 квадратних метрів та легковий автомобіль «Opel Kadett». Для ліквідації пожежі було залучено один загін Державної служби з надзвичайних ситуацій, який прибув на місце події на спеціальній автоцистерні, а також п'ять рятувальників.

Під час самостійних спроб загасити вогонь, постраждав чоловік, який народився у 1993 році. Його госпіталізували до обласної лікарні у місті Харкові з опіками нижніх кінцівок та лівої руки. О десятій годині двадцять хвилин пожежу було обмежено у площі, а о одинадцятій годині десять хвилин вдалося повністю ліквідувати загорання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.