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24.08.2023  08:14   Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Три населених пункти Харківщини опинились під авіаційними ударами армії рф, щонайменше 9 ворог обстрілював з артилерії та мінометів.

війна в україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Станом на ранок 24 серпня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Довжик та Чугунівка. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Красний Яр.

На Куп’янському напрямку противник вів завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Шийківка. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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