Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Три населених пункти Харківщини опинились під авіаційними ударами армії рф, щонайменше 9 ворог обстрілював з артилерії та мінометів.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Довжик та Чугунівка. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Красний Яр.
На Куп’янському напрямку противник вів завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Шийківка. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 серпня 2023 року.
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