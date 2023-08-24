24.08.2023 07:30 Рита Парфенова

24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року був затверджений 1 грудня 1991-го всенародним голосуванням та гласив таке:



«Виходячи зі смертельної небезпеки, що нависла над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,



• продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,



• виходячи з права нації на самовизначення, передбачене Статутом ООН та іншими правовими документами,



• здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,



Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – України.



Територія України є неподільною та недоторканною. Відтепер на території України набувають чинності виключно Конституція та закони України.



Цей акт набирає чинності з його прийняття».



У червні 1992 року Верховна Рада України ухвалила вважати 24 серпня Днем Незалежності України та національним святом. До цього перший День Незалежності святкувався 16 липня – на згадку про те, що цього дня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

Також цього дня

У 79 році відбулося виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум та Стабії поховані під вулканічним попелом.



1542 – іспанський конкістадор Франсіско де Орельяна відкрив гирло Амазонки, назвавши її так, тому що на його експедицію напали індіанські жінки-воїни.



1853 – американець Джордж Крам винайшов картопляні чіпси на курорті Саратога-Спрінгс (США), працюючи шеф-кухарем фешенебельного ресторану готелю Moon Lake Lodge. За легендою, одним із фірмових рецептів ресторану була «картопля фрі». Якось на вечері залізничний магнат Вандербільт повернув смажену картоплю на кухню, поскаржившись на те, що вона «надто товста». Крам вирішив пожартувати над магнатом, нарізав картопля буквально паперової товщини та обсмажив. Втім, страва сподобалася магнату та його друзям. Рецепт прозвали "Чіпси Саратога".



1899 – народився Хорхе Луїс Борхес, аргентинський письменник і поет («Алеф», «Творець», «Видумки», «Тайнопис»), «тато» постмодернізму в літературі.



1938 – з'явився термін «мильна опера». Оглядач американської газети «Крісчен сенчурі» написав про телесеріали, що увійшли до США в моду наприкінці 30-х років, у жанрі «сімейної мелодрами»: «Ці п'ятнадцятихвилинні трагедії ... я називаю «мильною оперою»... бо без допомоги мила я би не пролив жодної сльози над її персонажами».



1947 – народився Пауло Коельо, бразильський письменник та поет. Опублікував загалом 16 книг («Алхімік», «Одинадцять хвилин», «На березі Ріо-П'єдра сіла я і заплакала», «Вероніка вирішує померти»...).



1948 – народився Жан-Мішель Жарр, французький композитор, автор та постановник грандіозних світлових шоу.



1949 – набрав чинності договір про створення НАТО.



1958 – народився Стів Гуттенберг, американський актор, продюсер, сценарист та режисер. Він став відомим у 1980-х роках, після серій головних ролей у голлівудських фільмах, включаючи "Кокон", "Поліцейська академія" та "Коротке замикання".



1988 – народився Руперт Грінт, британський актор. Відомий за роль Рона Візлі у фільмах про «Гаррі Поттера».



1995 – випущено Windows 95.



1995 – УПЦ канонізувала Преподобного Іоанна Затворника, Святогірського чудотворця.



2006 – Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи та перейшов у розряд карликових планет.



2006 – представники п'яти православних церков України прочитали першу спільну молитву у Софійському соборі.



Іменини відзначають: Олександр, Василь, Іван, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Сусанна, Федір.