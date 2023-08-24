24.08.2023 06:37 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День Овна переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для нього буде легко, а ще легше – і те, й інше з інтервалом у п'ять хвилин. Навколишнім, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Овна, тим більше, що свої бурхливі емоції він здатний обрушити на їхні голови в самий невідповідний момент. Втім, якщо Овен візьме себе в руки, сильні емоції можуть стати його зброєю, допомагаючи долати перепони та добиватися свого.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю необхідно бути уважнішими у справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Тельцю не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб його репутація та гаманець не постраждали, Тельцю не слід братися за те, що знаходиться поза його компетенцією: навіть у простих справах він ризикує зайти не в той степ! Втім, цього не станеться, якщо у спірних питаннях Телець не забуде порадитись із професіоналами.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам не варто приймати будь-які важливі рішення або робити відповідальні кроки: вони здатні помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться Близнюкам чудовою і вимагає негайного виконання, їм краще кілька днів почекати, пам'ятаючи про те, що зірки схиляють їх до необдуманих вчинків. В іншому ж день цілком гарний - Близнюки можуть спокійно насолоджуватися життям, залишивши важливі рішення до кращих часів.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку доведеться виявити всю можливу твердість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на Рака можна звалити ще один обов'язок чи колеги раптом вирішать, що він має виконувати роботу за них. Або Рака залучать до суспільно-корисної діяльності; а може, Рак сам себе експлуатуватиме і підганятиме! Так чи інакше, Раку варто навчитися говорити «ні» (у тому числі й собі самому), наперед запасаючись набором ввічливих відмов.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може випробувати якусь спокусу. Є ймовірність того, що йому надійде приваблива пропозиція або він познайомиться з симпатичним представником протилежної статі. А може, Леву доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене – наприклад, з'їсти зайве тістечко, закурити чи відповісти «так». Так чи інакше, зірки радять Леву ретельно зважити всі «за» та «проти» – від його сьогоднішнього рішення може не залежати нічого. А може – дуже багато.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ситуація може вимагати від Діви виявити свої професійні навички у повному обсязі. Мова може йти про позаштатну ситуацію, про аврал у справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще – головне, що Діві доведеться доводити навколишнім чи собі саму свою компетентність у якомусь питанні. Зірки свідчать про те, що Діва має потрібний набір знань і умінь, щоб не вдарити в бруд обличчям, так що завдання цілком їй під силу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки дарують Терезам гармонію в душі. Їх внутрішній барометр показуватиме «сонячно», і будь-які справи Терезам будуть вдаватися легко. Цей настрій здатний відбиватися на всьому, за що б вони не взялися. Можливо, якісь питання, які тяжіли Терези, раптом вирішаться самі собою. Крім того, зірки передвіщають їм чудовий день для того, щоб налагодити стосунки з оточуючими: при бажанні для Терезів не важко буде вразити всіх своєю чарівністю.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Запорукою успіху для Скорпіона є обережність. День не наділяє його спритністю та швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися у ситуації. Не виключено, що хтось із оточуючих перехопить у Скорпіона ініціативу, скористається його неінформованістю чи навіть на обман. Щоб уникнути можливих втрат, Скорпіону необхідно потроїти пильність. І не ставати учасником сумнівних схем, які навколишні спробують його втягнути.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп обіцяє Стрільцеві прекрасний день гармонії та кохання! Він може сповна відчути це, навіть якщо він не має конкретних приводів для радості. Чиясь посмішка, погляд, натяк здатні підняти Стрільця на вершини блаженства. Можливо також, що саме день подарує самотньому Стрільцю приємний романтичний сюрприз або перспективне знайомство. Якщо у Стрільця є кохана людина, цей день їм просто необхідно провести разом.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу не варто братися за нові проекти – є шанс, що все піде навперейми. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному байдикування або простим радостям життя, на кшталт шопінгу та розслаблюючої ванни. А ось усе, що стосується роботи та більш-менш трудомістких справ, валитиметься у Козерога з рук і буксуватиме на найнесподіванішому місці. Саме тому зірки радять Козерогу зайнятися тим, що виходитиме в нього найкраще: просто жити і радіти життю.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде відмінним оратором: для нього не складе труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити якоюсь авантюрною ідеєю. Ентузіазм Водолія буде заразливим, і нехай він часом схильний перебільшувати, робити поспішні висновки та приймати бажане за дійсне – що ж? Ідеї ​​Водолія будуть привабливі саме своєю фантастичністю. Ну а прорахувати все на калькуляторі «від і до» можна і в якийсь інший, нудніший день.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У голову Риб можуть раз у раз приходити цінні ідеї, ось тільки зірки не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява поєднуватиметься у них із практичністю, завдяки чому повітряні замки Риб можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду. Пофарбувати стелю в рожевий колір, влаштувати акваріум на всю стіну - ось лише скромний приклад того, які фантастичні плани можуть товпитися у Риб у голові. Втім, гнати ці плани від себе також не варто. Найкраще їх запам'ятати, щоб як слід обміркувати в якийсь інший день.